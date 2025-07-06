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Субименди объяснил, почему решил перейти в «Арсенал»

Субименди объяснил, почему решил перейти в «Арсенал»
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Новоиспечённый полузащитник «Арсенала» Мартин Субименди поделился эмоциями после перехода в лондонский клуб из «Реала Сосьедад».

«Важный момент в моей карьере. Это тот шаг, который я искал и который хотел сделать. Как только оказываешься здесь, понимаешь, насколько велик этот клуб и эта команда.

Я нацелился на «Арсенал», потому что их стиль игры мне подходит. В последнее время они продемонстрировали свой потенциал, и лучшее ещё впереди», — приводит слова Субименди пресс-служба «Арсенала» на официальном сайте.

Ранее в СМИ появилась информация, что «канониры» заплатили порядка € 65 млн за переход 26-летнего игрока. В минувшем сезоне на счету футболиста два гола и две результативные передачи в 48 матчах за «Реал Сосьедад» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 60 млн.

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