Агент Джикии ответил, предлагал ли игроку контракт турецкий «Серик» Сергея Юрана

Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника Георгия Джикии, опроверг информацию, что российскому защитнику предлагал контракт «Серик». Турецкий клуб возглавляет Сергей Юран.

«Серик» не делал Георгию никаких предложений. «Антальяспор» вышел на нас одним из первых — с ним и вели переговоры», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В прошедшем сезоне 31-летний Георгий Джикия выступал за подмосковные «Химки», которые не получили лицензию РФС-1 и приостановили свою деятельность. Защитник провёл 17 матчей в РПЛ, в которых не отметился результативными действиями.