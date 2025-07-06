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«Может ли быть ещё хуже?» Глава Ла Лиги раскритиковал клубный ЧМ

«Может ли быть ещё хуже?» Глава Ла Лиги раскритиковал клубный ЧМ
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался критически о клубном чемпионате мира, проходящем в эти дни в США.

«Клубный чемпионат мира — это настоящая катастрофа: игроки и лиги против [турнира], поломанное расписание и серьёзно повреждённая профессиональная футбольная экосистема с сотнями тысяч пострадавших сотрудников.

О телевизионных доходах и спонсорстве уже всё сказано. В довершение всего билеты резко падают в цене, чтобы стадионы были «заполнены», в то время как футболисты и юридические лица сталкиваются с налоговыми проблемами. Можно ли было сделать хуже? Тем не менее есть продолжающие продавать байки, что это оглушительный успех и будущее футбола», — написал Тебас в своём аккаунте в соцсети Х (ранее Twitter).

На стадии полуфинала мадридский «Реал» встретится с «ПСЖ», а «Челси» — с «Флуминенсе».

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