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Стало известно, когда «Ливерпуль» начнёт подготовку к сезону на фоне гибели Жоты

Стало известно, когда «Ливерпуль» начнёт подготовку к сезону на фоне гибели Жоты
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«Ливерпуль» должен начать предсезонную подготовку во вторник, 8 июля, однако на текущий момент не принято решение, проведёт ли команда товарищеский матч с «Престон Норт Энд». Об этом сообщает Liverpool Echo.

Напомним, ранее нападающий мерсисайдцев Жота погиб в ДТП, произошедшем в Испании. В субботу, 5 июля, состоялась церемония прощания с футболистом, на которой присутствовали многие игроки английского гранда.

По информации источника, изначально планировалось, что первая группа футболистов «красных» прибудет в тренировочный центр в пятницу, 4 июля, а основная — в понедельник, 7 июля. Однако главный тренер команды Арне Слот предоставил игрокам дополнительный выходной в связи с трагедией, произошедшей с Жотой.

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