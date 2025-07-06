Мюллер подшутил над Кейном после вылета с клубного чемпионата мира
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Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер пошутил над нападающим своей команды Гарри Кейном. Немец вмешался в пресс-подход английского форварда после поражения мюнхенцев от «ПСЖ» в рамках 1/4 финала клубного чемпионата мира.
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78' 2:0 Дембеле – 90+6'
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет
– Насколько вы огорчены вылетом с клубного чемпионата мира?
– Не волнуйтесь, он привык не выигрывать трофеи (смеётся), – сказал Мюллер, проходя мимо.
Гарри Кейн выиграл свой первый трофей в 31 год, став чемпионом Германии с «Баварией». Немецкий полузащитник за свою карьеру побеждал в различных турнирах с клубом и сборной в общей сумме 34 раза.
«ПСЖ» победил мюнхенскую команду со счётом 2:0. Клуб из столицы Франции заканчивал игру вдевятером из-за удалений Вильяма Пачо и Лукаса Эрнандеса.
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