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«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на товарищеский матч

«Спартак» — «Крылья Советов»: стартовые составы команд на товарищеский матч
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Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Не начался
Крылья Советов
Самара, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

«Спартак»: Максименко, Бабич, Литвинов, Рябчук, Хлусевич, Умяров, Мартинс, Барко, Мангаш, Солари, Заболотный.

«Крылья Советов»: Песьяков, Ороз, Евгеньев, Божин, Костанца, Марадишвили, Сутормин, Витюгов, Печенин, Рахманович, Игнатенко.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Крылья Советов» со счётом 3:0, во втором круге — 2:0. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:0, во второй — со счётом 4:1.

По итогам сезона-2024/2025 в РПЛ «Спартак» занял четвёртое место, а «Крылья Советов» — 10-е.

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