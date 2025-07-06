Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:30

«Зенит» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:30
Комментарии

Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Не начался
Балтика
Калининград, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Последний раз команды встречались в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В той игре сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Балтика» заработала 69 очков и расположилась на первой строчке Мелбет Первой лиги, благодаря чему напрямую вышла в РПЛ.

Материалы по теме
Голы Соболева и Шилова помогли «Зениту» победить «Ленинградец» в товарищеском матче

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android