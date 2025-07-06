«Зенит» — «Балтика»: текстовая онлайн-трансляция товарищеского матча начнётся в 19:30

Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Последний раз команды встречались в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В той игре сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Балтика» заработала 69 очков и расположилась на первой строчке Мелбет Первой лиги, благодаря чему напрямую вышла в РПЛ.

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