Мусаев предположил, в каком аспекте Луису Энрике было тяжело работать с Мбаппе

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев порассуждал, с какой спецификой пришлось столкнуться Луису Энрике, возглавляющему «ПСЖ», при работе с экс-нападающим парижского клуба Килианом Мбаппе. Также российский специалист ответил, как относится к увлечению футболистов видеоиграми.

«Видели, как год назад, когда Луис Энрике объясняет Мбаппе, что он должен быть лидером, в пример ставил Майкла Джордана. Как я понимаю, Энрике не удалось достучаться до Мбаппе. Наверное, в плане игры в обороне, каких-то вещей. Видно, что все люди в его команде, в том числе Дембеле, он до них достучался, и они сейчас все и прессингуют, и работают как единый механизм. И тот же Баркола, когда у него есть возможность дать пас, он отдаст этот пас, хотя у него там какая-то уже есть хорошая статистика и можно ещё забивать.

То, что с талантливыми игроками точно надо работать, я уверен. И с Роналдиньо, и с Леау, и что делал Энрике с Мбаппе. Наверное, пытались сделать, но кто-то поддаётся этому влиянию, а кто-то, к сожалению, не поддаётся.

Что касается игр, мне кажется, это ненормально. Вот когда Неймар, сколько там, два года своей жизни провёл в Dota или Counter-Strike? Кто-то посчитал или он сам сказал. Это как? Ты приходишь после тренировки и всю ночь играешь.

Я знаю, что наши футболисты тоже играют, но, если это всё в меру, окей, нет проблем, но, если это влияет на твоё восстановление, на твой сон, наверное, это не очень хорошо. Меня это обошло стороной, и в детстве PlayStation не особо меня интересовала. Я всё время проводил во дворе, на улице, играя там с пацанами в футбол или просто гуляя», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

Минувшим летом Мбаппе присоединился к мадридскому «Реалу».

Мбаппе посмеялся над Тюрамом при чествовании победителей ЛЧ: