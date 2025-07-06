Мусаев рассказал, как тренировать игрока с характером Марио Балотелли

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, как он бы тренировал футболиста с характером Марио Балотелли. Наставник считает, что к такому игроку нужно применить индивидуальный подход.

«Это очень сложно, можно по-разному работать, но я думаю, что через плохое отношение, наверное, не получится. Образуется конфликт, и кто-то должен будет уходить. Тут, наверное, нужно чётко донести свои требования и как-то постараться обратить его в свою веру, не знаю, некоторые там выбирают дать капитанскую повязку такому игроку, чтобы это его как бы дисциплинировало, чтобы он был за тебя, но я думаю, что это, наверное, более такой индивидуальный подход и нужно постараться расположить его, повести его за собой», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.