«Арсенал» предложил € 65+15 млн за Дьёкереша, «Спортинг» это не устраивает — Record

«Арсенал» сделал улучшенное предложение «Спортингу» по покупке нападающего Виктора Дьёкереша. Лондонский клуб готов заплатить € 65 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 15 млн — в виде бонусов. Об этом сообщает Record.

По информации источника, португальскую команду не устраивает этот вариант сделки, поскольку она хочет получить € 70 млн в качестве фиксированной суммы. При этом «Спортинг» готов продать шведского форварда за общий объём сделки в € 80 млн. На текущий момент клубы продолжают переговоры.

Ранее «канониры» предлагали € 55+10 млн за 27-летнего игрока.

В минувшем сезоне Дьёкереш принял участие в 52 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 54 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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