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Франко Камоцци высказался о возможном переходе Угальде из «Спартака» в «Фейеноорд»

Франко Камоцци высказался о возможном переходе Угальде из «Спартака» в «Фейеноорд»
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Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказался о возможном уходе нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«Если Угальде хочет перейти в «Фейеноорд», конечно, нужно учитывать его желание. Безусловно, его уход будет потерей для «Спартака». Но во всём мире много хороших игроков, нужно просто найти их», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне форвард сборной Коста-Рики сыграл за «Спартак» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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