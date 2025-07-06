Мусаев порассуждал о гипотетическом трансфере Роналду в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, как бы он действовал в случае гипотетического перехода 40-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в стан «быков».
— А вот если сейчас, например, Сергей Николаевич Галицкий скажет, мол, у нас есть возможность подписать Роналду в «Краснодар».
— Я думаю, буду только рад. Я не боюсь таких «больших» футболистов. Если Роналду придёт и сделает нас сильнее…
— Нынешний Роналду?
— Нынешний Роналду? Ну, не знаю, трудно сказать. У нас сейчас есть Джон [Кордоба].
— Давайте смоделируем ситуацию.
— Обычно, когда такие моменты возникают, я никогда не даю сразу ответ, я говорю: «Сергей Николаевич, я подумаю. Но мне правда нужно подумать».
— Но первые мысли какие приходят? Как бы ты его использовал?
— Ну согласен, наверное, если бы пришёл Роналду и Джон Кордоба, это надо было полностью менять бы игру, схему менять.
— А почему? Мне кажется, Роналду отлично бы встал на роль Фёдора Смолова.
— Думаю, это единственный сейчас сценарий, в котором он может быть полезен в «Краснодаре». Но невозможно взять Роналду и сказать, что ты здесь батька в раздевалке и выходишь на замену. Это невозможно. Если ты берёшь Роналду, он должен, как в сборной, играть с первых минут, быть капитаном. Иначе Роналду всё разрушит внутри. Невозможно взять Роналду и посадить его на скамейку, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.
Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: