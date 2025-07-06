Мусаев порассуждал о гипотетическом трансфере Роналду в «Краснодар»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев ответил на вопрос, как бы он действовал в случае гипотетического перехода 40-летнего нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в стан «быков».

— А вот если сейчас, например, Сергей Николаевич Галицкий скажет, мол, у нас есть возможность подписать Роналду в «Краснодар».

— Я думаю, буду только рад. Я не боюсь таких «больших» футболистов. Если Роналду придёт и сделает нас сильнее…

— Нынешний Роналду?

— Нынешний Роналду? Ну, не знаю, трудно сказать. У нас сейчас есть Джон [Кордоба].

— Давайте смоделируем ситуацию.

— Обычно, когда такие моменты возникают, я никогда не даю сразу ответ, я говорю: «Сергей Николаевич, я подумаю. Но мне правда нужно подумать».

— Но первые мысли какие приходят? Как бы ты его использовал?

— Ну согласен, наверное, если бы пришёл Роналду и Джон Кордоба, это надо было полностью менять бы игру, схему менять.

— А почему? Мне кажется, Роналду отлично бы встал на роль Фёдора Смолова.

— Думаю, это единственный сейчас сценарий, в котором он может быть полезен в «Краснодаре». Но невозможно взять Роналду и сказать, что ты здесь батька в раздевалке и выходишь на замену. Это невозможно. Если ты берёшь Роналду, он должен, как в сборной, играть с первых минут, быть капитаном. Иначе Роналду всё разрушит внутри. Невозможно взять Роналду и посадить его на скамейку, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

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Роналду позирует с кубком за победу в Лиге наций: