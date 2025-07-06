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«Бавария» сделала заявление в связи с тяжёлой травмой Джамала Мусиалы

«Бавария» сделала заявление в связи с тяжёлой травмой Джамала Мусиалы
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«Бавария» на официальном сайте проинформировала о состоянии здоровья атакующего полузащитника Джамала Мусиалы, который получил тяжёлую травму в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Обследование врачей, проведённое чемпиону Германии, показало, что футболист получил перелом малоберцовой кости в результате вывиха лодыжки. 22-летний футболист вылетел из Орландо в Мюнхен в воскресенье утром и в ближайшее время будет прооперирован», — написано в заявлении клуба.

Напомним, в концовке первого тайма Мусиала столкнулся с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.

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