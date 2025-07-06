«Бавария» сделала заявление в связи с тяжёлой травмой Джамала Мусиалы
Поделиться
«Бавария» на официальном сайте проинформировала о состоянии здоровья атакующего полузащитника Джамала Мусиалы, который получил тяжёлую травму в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2).
Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78' 2:0 Дембеле – 90+6'
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет
«Обследование врачей, проведённое чемпиону Германии, показало, что футболист получил перелом малоберцовой кости в результате вывиха лодыжки. 22-летний футболист вылетел из Орландо в Мюнхен в воскресенье утром и в ближайшее время будет прооперирован», — написано в заявлении клуба.
Напомним, в концовке первого тайма Мусиала столкнулся с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.
Самые опасные травмы в футболе:
Комментарии
- 6 июля 2025
-
18:25
-
18:24
-
18:23
-
18:21
-
18:10
-
18:00
-
17:53
-
17:50
-
17:48
-
17:39
-
17:35
-
17:24
-
17:17
-
17:15
-
17:04
-
16:55
-
16:50
-
16:49
-
16:41
-
16:30
-
16:29
-
16:28
-
16:15
-
16:11
-
16:08
-
16:00
-
16:00
-
15:40
-
15:40
-
15:24
-
15:22
-
15:15
-
15:08
-
15:00
-
14:48