«Бавария» сделала заявление в связи с тяжёлой травмой Джамала Мусиалы

«Бавария» на официальном сайте проинформировала о состоянии здоровья атакующего полузащитника Джамала Мусиалы, который получил тяжёлую травму в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2).

«Обследование врачей, проведённое чемпиону Германии, показало, что футболист получил перелом малоберцовой кости в результате вывиха лодыжки. 22-летний футболист вылетел из Орландо в Мюнхен в воскресенье утром и в ближайшее время будет прооперирован», — написано в заявлении клуба.

Напомним, в концовке первого тайма Мусиала столкнулся с голкипером парижан Джанлуиджи Доннаруммой. После эпизода игрока транспортировали с поля на носилках.

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