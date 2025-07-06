«Спартак» — «Крылья Советов»: в первом тайме команды голов не забили

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 0:0 «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первой половине игры забитых мячей не было.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Крылья Советов» со счётом 3:0, во втором круге — 2:0. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:0, во второй — со счётом 4:1.

По итогам сезона-2024/2025 в РПЛ «Спартак» занял четвёртое место, а «Крылья Советов» — 10-е.