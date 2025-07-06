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Малышев: «Спартак» дал достойное предложение Сергееву. Если хочет, пусть играет в «Динамо»

Малышев: «Спартак» дал достойное предложение Сергееву. Если хочет, пусть играет в «Динамо»
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Генеральный директор московского «Спартака» Олег Малышев прокомментировал трансфер бывшего нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Динамо». Управленец считает, что красно-белые тоже предлагали форварду хорошие условия по контракту.

«Я считаю, что мы дали достойное предложение. Но если он хочет, пусть играет за «Динамо», — передаёт слова Малышева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне 30-летний Сергеев принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и тремя результативными передачами. Трудовое соглашение игрока со столичным клубом рассчитано до лета 2028 года.

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