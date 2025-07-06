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Голкипер ОФК Попович считает возможным участие топ-клубов Европы в Братском кубке

Голкипер ОФК Попович считает возможным участие топ-клубов Европы в Братском кубке
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Вратарь «ОФК Белград» Балша Попович высказался о Братском кубке и оценил возможность приглашения на турнир европейских команд.

— Хотел бы, чтобы в Братском кубке участвовало больше команд?
— Да, было бы здорово увидеть больше клубов. Это будет интересно.

— Как думаешь, могут ли ими быть топ-клубы Европы?
— Да, возможно. Надеюсь, мы также будем участвовать в этом турнире в следующем году, — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

«ОФК Белград» сыграл в турнире два матча с московскими командами. В обеих встречах команда из столицы Сербии пропустила по четыре мяча, проиграв «Динамо» и ЦСКА со счётом 0:4 и 2:4 соответственно.

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