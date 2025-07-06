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ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на полуфинал КЧМ между «Челси» и «Флуминенсе»

ФИФА в 36 раз снизила стоимость билетов на полуфинал КЧМ между «Челси» и «Флуминенсе»
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Стоимость билетов на полуфинальный матч клубного чемпионата мира по футболу 2025 года между английским «Челси» и бразильским «Флуминенсе» снизилась в 36 раз. Об этом сообщает The Athletic.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
08 июля 2025, вторник. 22:00 МСК
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро, Бразилия
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, на данный момент стоимость билета составляет $ 13,4, хотя ещё 72 часа билеты стоили $ 473,9. Отмечается, что теперь стоимость билетов ниже, чем пиво ($ 14) или еда ($ 15) на стадионе.

Встреча между командами состоится во вторник, 8 июля. 9 июля в другом полуфинале сыграют мадридский «Реал» и французский «ПСЖ».

Напомним, клубный чемпионат мира проходит в США. Финал турнира состоится 13 июля.

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