Смолов принёс извинения за драку в кафе и рассказал о шантаже

Бывший футболист «Краснодара» Фёдор Смолов извинился за эпизод с дракой в «Кофемании», а также рассказал о шантаже со стороны незнакомых ему людей.

«Настало время высказать свой комментарий по поводу произошедшего. В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путём, что запечатлено на этом видео, которое выложили в Сеть.

С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим непосредственно и компенсировать ему возможно причинённый вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не представилось возможным, потому что начали появляться какие-то люди, которых я не видел никогда в жизни, не знаю, которых нет на этом видео и они не имеют отношения к этой ситуации.

Они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы Российской Федерации. Я, подчёркиваю, со своей стороны с самого первого дня хотел и был готов примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всём остальном. В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию», — сказал Смолов в видео, которое он опубликовал в соцсетях.