Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смолов принёс извинения за драку в кафе и рассказал о шантаже

Смолов принёс извинения за драку в кафе и рассказал о шантаже
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Краснодара» Фёдор Смолов извинился за эпизод с дракой в «Кофемании», а также рассказал о шантаже со стороны незнакомых ему людей.

«Настало время высказать свой комментарий по поводу произошедшего. В первую очередь я хотел бы извиниться перед теми, кто стал свидетелем моего непозволительного поведения в то утро. Драться и распускать руки в цивилизованном обществе ни в коем случае нельзя. Я со своей стороны могу сказать, что только с благими намерениями пытался урегулировать возможные доставленные неудобства нашей компании в то утро, но, к сожалению, наткнулся на хамство и нецензурную брань. До последнего пытался урегулировать конфликт мирным путём, что запечатлено на этом видео, которое выложили в Сеть.

С самого начала я хотел контактировать только с потерпевшим непосредственно и компенсировать ему возможно причинённый вред здоровью и моральный ущерб. Но, к сожалению, это не представилось возможным, потому что начали появляться какие-то люди, которых я не видел никогда в жизни, не знаю, которых нет на этом видео и они не имеют отношения к этой ситуации.

Они начали мне угрожать, шантажировать и вымогать деньги. Они начали предлагать странные схемы, которые не предусматривают законы Российской Федерации. Я, подчёркиваю, со своей стороны с самого первого дня хотел и был готов примириться непосредственно с потерпевшим и идти по букве закона во всём остальном. В связи с этим мной было принято решение написать заявление в полицию», — сказал Смолов в видео, которое он опубликовал в соцсетях.

Материалы по теме
Смолов впервые заговорил после скандала с дракой в кафе! LIVE
Live
Смолов впервые заговорил после скандала с дракой в кафе! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android