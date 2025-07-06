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Тренер «Пари НН» Шпилевский оценил инфраструктуру клуба

Тренер «Пари НН» Шпилевский оценил инфраструктуру клуба
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Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался об инфраструктуре клуба.

«Всегда можно что-то улучшать. Поля у нас идеальные, и здесь хочется отметить работу людей, которые занимаются газоном. Что касается остального, то есть к чему стремиться. Обсуждаем этот вопрос со спортивным директором. Хочется что-то привнести, но это не даётся сразу. Не бывает так, что за один день всё меняется. Но глобально хочется дать узнаваемый ДНК не только команде, но и тому, что вокруг поля», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.

По итогам прошлого сезона «Пари Нижний Новгород» занял 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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