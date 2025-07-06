Фото: перформанс болельщиков «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»

Болельщики московского «Спартака» разместили баннер на стадионе «Лукойл Арена» во время товарищеского матча с «Крыльями Советов». Игра проходит в Москве. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Перформанс был размещён на трибуне Б перед началом игры. Снимком поделилась пресс-служба красно-белых в официальном телеграм-канале «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Крылья Советов» со счётом 3:0, во втором круге — 2:0. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:0, во второй — со счётом 4:1.