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Фото: перформанс болельщиков «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»

Фото: перформанс болельщиков «Спартака» перед матчем с «Крыльями Советов»
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Болельщики московского «Спартака» разместили баннер на стадионе «Лукойл Арена» во время товарищеского матча с «Крыльями Советов». Игра проходит в Москве. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
2-й тайм
0 : 1
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62'    

Перформанс был размещён на трибуне Б перед началом игры. Снимком поделилась пресс-служба красно-белых в официальном телеграм-канале «Спартака».

Фото: ФК «Спартак»

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Крылья Советов» со счётом 3:0, во втором круге — 2:0. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:0, во второй — со счётом 4:1.

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