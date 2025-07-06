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Клубное ТВ «Реала» раскритиковало главу Ла Лиги за недовольство КЧМ

Клубное ТВ «Реала» раскритиковало главу Ла Лиги за недовольство КЧМ
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Клубное телевидение мадридского «Реала» отреагировало на критику клубного чемпионата мира — 2025 со стороны президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

После матча между «Реалом» и дортмундской «Боруссией» (3:2) ТВ «сливочных» выпустило программу, в которой Тебас подвергся критике со стороны ведущих. Акцент в основном был сделан на цены за просмотр футбольных телетрансляций в Испании и разницу с тем, как транслируется КЧМ.

«Посмотрите на этот игровой день клубного чемпионата мира. Тебас говорил, что турнир никому не интересен, а там собралась половина Лиги чемпионов», – сказал один из ведущих.

«Это суперчемпионат мира. Бесплатный футбол для болельщиков. Нам будет трудно платить за другие вещи (имеется в виду необходимость платить за просмотр Ла Лиги. — Прим. «Чемпионата»)», – заявили в эфире.

«Кстати, первый тур Ла Лиги для «Реала» состоится 19 августа. Тебас всегда «помогает»… Мы должны быть благодарны, что они перенесли матч на 21:00 [по местному времени]. Они могли бы перенести его на 16:00 18 августа», – также прозвучало в программе.

Напомним, турнир проходит в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. На стадии полуфинала мадридский «Реал» встретится с «ПСЖ», а «Челси» — с «Флуминенсе».

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