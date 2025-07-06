Тренер «Пари НН» Шпилевский: я буду наблюдать за матчами молодёжки

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский дал комментарий на тему привлечения молодых футболистов к работе с основной командой.

«С нами работает Артём Чистяков, также в матче с «Текстильщиком» сыграл Иван Бреславцев. Тренируется Дмитрий Заботкин. Как видите, мы привлекаем молодых игроков, но главный критерий – чтобы они соответствовали уровню основы. Так что делать это нужно не для публики, а ребята должны место в первой команде заслужить. Я буду наблюдать за матчами молодёжки. Ребята будут получать шансы, но, прежде всего, качество их игры должно соответствовать уровню первой команды», — приводит слова Шпилевского официальный сайт нижегородцев.