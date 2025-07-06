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Голкипер «ОФК Белград» Попович выделил Ивана Облякова из состава ЦСКА

Голкипер «ОФК Белград» Попович выделил Ивана Облякова из состава ЦСКА
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Вратарь «ОФК Белград» Балша Попович назвал игрока ЦСКА, который произвёл на него наибольшее впечатление в матче Братского кубка — 2025.

BetBoom Братский Кубок . 2-й тур
05 июля 2025, суббота. 16:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
4 : 2
ОФК Белград
Белград, Сербия
1:0 Дивеев – 6'     2:0 Обляков – 22'     3:0 Мусаев – 25'     4:0 Глебов – 57'     4:1 Кабич – 70'     4:2 Пантович – 89'    

— Можешь выделить кого-то из состава ЦСКА?
— Возможно, капитана (Обляков выходил с капитанской повязкой в матче с «ОФК Белград»). У него хорошая техника, — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА одержал победу над «ОФК Белград» со счётом 4:2 в матче Братского кубка — 2025. Игра проходила на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. На счету полузащитника армейцев Ивана Облякова один из голов. Помимо ОФК и ЦСКА, участие в турнире принимали «Динамо» и «Партизан».

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