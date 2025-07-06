Голкипер «ОФК Белград» Попович выделил Ивана Облякова из состава ЦСКА

Вратарь «ОФК Белград» Балша Попович назвал игрока ЦСКА, который произвёл на него наибольшее впечатление в матче Братского кубка — 2025.

— Можешь выделить кого-то из состава ЦСКА?

— Возможно, капитана (Обляков выходил с капитанской повязкой в матче с «ОФК Белград»). У него хорошая техника, — сказал Попович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

ЦСКА одержал победу над «ОФК Белград» со счётом 4:2 в матче Братского кубка — 2025. Игра проходила на «ВЭБ Арене» (Арена ЦСКА)» в Москве. На счету полузащитника армейцев Ивана Облякова один из голов. Помимо ОФК и ЦСКА, участие в турнире принимали «Динамо» и «Партизан».