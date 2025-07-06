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Мурад Мусаев: в последнее время я, как монах, отказался от красивого европейского футбола

Мурад Мусаев: в последнее время я, как монах, отказался от красивого европейского футбола
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, почему у него не получается смотреть матчи европейских топ-чемпионатов.

«В последнее время, да, я, как монах, отказался от красивого европейского футбола, потому что нужно просматривать очень много материала, который касается РПЛ. И это разбор соперников, разбор своих игр, тренировок.

И было несколько раз, что в среду, допустим, я приезжаю домой, открываю ноутбук уже и сижу смотрю какой-то матч с технической камеры нашего следующего соперника и мне звонит Сергей Николаевич, президент. Говорит: «А ты видел сейчас, как «Барселона» играет с какой-то высокой линией?» Я говорю: «Нет, «Спартак» — «Акрон» смотрю». Он говорит: «А, ну да, это важнее, ладно, смотри».

Несколько раз было, я себя ловлю на мысли, блин, хотя бы второй тайм включу посмотрю Лигу чемпионов. Как все дела доделаю, закрою ноутбук, включаю телевизор — Лига чемпионов», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

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