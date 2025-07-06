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Sky: «Аль-Наср» пытается подписать Родриго, игрока его профиля рекомендовал Роналду

Sky: «Аль-Наср» пытается подписать Родриго, игрока его профиля рекомендовал Роналду
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«Аль-Наср» связался с окружением 24-летнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса. Об этом сообщает Sky Sport Switzerland.

По информации журналиста Саши Тавольери, клуб из Саудовской Аравии намерен подписать ещё одного звёздного игрока и «практически не ограничен» в бюджете на трансферы этим летом. Отмечается, что приобрести игрока профиля Родриго клубу рекомендовал форвард команды Криштиану Роналду.

Подчёркивается, что бразилец пока не думает о переезде в Саудовскую Аравию, а если всё-таки покинет «Реал», то отдаст приоритет клубам из английской Премьер-лиги.

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 51 матче во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 10 результативными передачами.

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