«Гамбург» и «Валенсия» планируют усилиться полузащитником «Челси» — BBC Sport

Полузащитник «Челси» Лесли Угочукву попал в сферу интересов «Гамбурга» и «Валенсии». Об этом сообщает BBC Sport.

Согласно источнику, данные клубы рассматривают вариант с арендой игрока. Отмечается, что аренда в клуб английской Премьер-лиги наиболее вероятна, команды из этого чемпионата также интересуются хавбеком. Приоритетным вариантом для «синих» является продажа футболиста. Лондонцы не сомневаются в игровых качествах Угочукву, однако линия полузащиты команды перенасыщена исполнителями, что заставляет клуб задумываться о продаже.

В прошлом сезоне Лесли выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. В 31 матче прошедшего клубного сезона игрок забил один гол и отдал две голевые передачи.