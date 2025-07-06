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«Гамбург» и «Валенсия» планируют усилиться полузащитником «Челси» — BBC Sport

«Гамбург» и «Валенсия» планируют усилиться полузащитником «Челси» — BBC Sport
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Полузащитник «Челси» Лесли Угочукву попал в сферу интересов «Гамбурга» и «Валенсии». Об этом сообщает BBC Sport.

Согласно источнику, данные клубы рассматривают вариант с арендой игрока. Отмечается, что аренда в клуб английской Премьер-лиги наиболее вероятна, команды из этого чемпионата также интересуются хавбеком. Приоритетным вариантом для «синих» является продажа футболиста. Лондонцы не сомневаются в игровых качествах Угочукву, однако линия полузащиты команды перенасыщена исполнителями, что заставляет клуб задумываться о продаже.

В прошлом сезоне Лесли выступал за «Саутгемптон» на правах аренды. В 31 матче прошедшего клубного сезона игрок забил один гол и отдал две голевые передачи.

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