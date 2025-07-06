Литвинов повредил глаз в столкновении с Бабичем в игре «Спартака» с «Крыльями»
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Защитник московского «Спартака» Руслан Литвинов получил травму в товарищеском матче с «Крыльями Советов», столкнувшись с одноклубником Срджаном Бабичем. Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62' 0:2 Раков – 73' 1:2 Дмитриев – 75' 2:2 Гарсия – 77'
На 52-й минуте Литвинов и Бабич столкнулись в центре поля. Сербу пришлось перевязать голову. У российского футболиста под глазом образовался отёк. Литвинов не смог продолжить игру. Вместо него на поле появился защитник Егор Гузиев.
Фото: Кадр трансляции
По итогам сезона-2024/2025 в РПЛ «Спартак» занял четвёртое место, а «Крылья Советов» — 10-е.
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