«Спартак» — «Крылья Советов»: Вадим Раков удвоил преимущество самарцев на 73-й минуте

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 2:0 в пользу самарской команды. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ННа 73-й минуте нападающий Вадим Раков забил второй гол «Крыльев Советов». Ранее, на 62-й минуте, полузащитник красно-белых Наиль Умяров отправил мяч в собственные ворота после подачи со штрафного.

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Крылья Советов» со счётом 3:0, во втором круге — 2:0. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:0, во второй — со счётом 4:1.