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Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о работе с психологом

Тренер «Краснодара» Мусаев рассказал о работе с психологом
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о работе с психологом.

— А вы обращались когда-нибудь к помощи психолога в своей жизни?
— Да.

— Сколько раз?
— Год где-то ходил.

— Это прям была терапия, да?
— Ну мы же растём. Мужчины никому не рассказывают о том, о чём мы переживаем, или о каких-то моментах с детства. И я нашёл хорошего психолога. Она больше меня слушала. В Краснодаре. Я мог так выговориться. И раньше как-то мы стеснялись об этом говорить. Но на самом деле здесь нет ничего такого. И это было хорошее время. Год прошёл — я как-то уже понял, что мне это не нужно. Это было лет 10 назад, — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.

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