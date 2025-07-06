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«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые забили дважды за три минуты и сравняли счёт

«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые забили дважды за три минуты и сравняли счёт
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В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62'     0:2 Раков – 73'     1:2 Дмитриев – 75'     2:2 Гарсия – 77'    

На 75-й минуте вингер «Спартака» Игорь Дмитриев сократил отставание красно-белых в счёте. На 77-й минуте форвард Ливай Гарсия сравнял счёт ударом головой.

Ранее, на 62-й минуте, полузащитник красно-белых Наиль Умяров отправил мяч в собственные ворота после подачи со штрафного. На 73-й минуте нападающий Вадим Раков забил второй гол «Крыльев Советов».

В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Крылья Советов» со счётом 3:0, во втором круге — 2:0. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:0, во второй — со счётом 4:1.

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