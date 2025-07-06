«Спартак» — «Крылья Советов»: красно-белые забили дважды за три минуты и сравняли счёт

В эти минуты проходит товарищеский матч, в котором встречаются московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играют на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. На момент написания новости счёт 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 75-й минуте вингер «Спартака» Игорь Дмитриев сократил отставание красно-белых в счёте. На 77-й минуте форвард Ливай Гарсия сравнял счёт ударом головой.
Ранее, на 62-й минуте, полузащитник красно-белых Наиль Умяров отправил мяч в собственные ворота после подачи со штрафного. На 73-й минуте нападающий Вадим Раков забил второй гол «Крыльев Советов».
В первом круге минувшего сезона Российской Премьер-Лиги красно-белые победили «Крылья Советов» со счётом 3:0, во втором круге — 2:0. Также команды дважды встречались на групповом этапе Фонбет Кубка России. В первой игре «Спартак» одержал победу со счётом 3:0, во второй — со счётом 4:1.
- 6 июля 2025
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