Тренер «Краснодара» Мусаев высказался о подходе к следующему сезону после чемпионства

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев заявил, что у него уже нет никакой эйфории после чемпионства и он полностью погрузился в подготовку к предстоящему сезону.

«Я футболистам сказал в первый день, когда мы собрались, что у нас было очень много матчей, которые были просто 50 на 50. И из-за того, что происходило на каждой тренировке, из-за того, что происходило в раздевалке, мы эти матчи забирали. И если мы сейчас чуть-чуть подумаем, что мы чемпионы, если мы не сложим свои медали, не уберём кубок и не начнём так же работать, вот эти все матчи 50 на 50 нам будет очень сложно забирать.

А футбол такая вещь, что каждая победа даёт тебе уверенность, также каждый проигранный матч или неудачный матч, он забирает у тебя эту уверенность. И здесь нам нужно постараться как бы этот плацдарм уверенности, наоборот, расширить. А как его можно расширить? Только через тяжёлую работу. У меня лично уже нет никакой эйфории, я уже всё забыл, это всё в прошлом. И сейчас я очень сильно переживаю за некоторых футболистов, за трансферы. То есть я уже полностью в этой всей рутине. Поэтому нужно продолжить так же работать и постараться, наоборот, ещё сделать шаг. Будет очень тяжело — шесть команд плюс-минус одного уровня и там, условно, «Рубин», «Ростов» — там тоже каждое очко набрать очень тяжело», — сказал Мусаев в видео на YouTube-канале Cappuccino & Catenaccio.