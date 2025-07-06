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Спартак — Крылья Советов, результат матча 6 июня 2025, счёт 2:2, Товарищеский матч

«Спартак» сыграл вничью с «Крыльями Советов», уступая в два мяча к середине второго тайма
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались московский «Спартак» и самарские «Крылья Советов». Команды играли на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Встреча завершилась результативной ничьей. Итоговый счёт игры 2:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
2 : 2
Крылья Советов
Самара, Россия
0:1 Умяров – 62'     0:2 Раков – 73'     1:2 Дмитриев – 75'     2:2 Гарсия – 77'    

На 62-й минуте полузащитник красно-белых Наиль Умяров отправил мяч в собственные ворота после подачи со штрафного. На 73-й минуте нападающий Вадим Раков забил второй гол «Крыльев Советов». На 75-й минуте вингер «Спартака» Игорь Дмитриев сократил отставание красно-белых в счёте. На 77-й минуте форвард Ливай Гарсия сравнял счёт ударом головой.

По итогам сезона-2024/2025 в РПЛ «Спартак» занял четвёртое место, а «Крылья Советов» — 10-е.

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