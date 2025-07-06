«Зенит» — «Балтика»: стартовые составы команд на товарищеский матч

Сегодня, 6 июля, состоится товарищеский матч, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Вега, Нино, Эракович, Мантуан, Барриос, Сантос, Глушенков, Педро, Энрике, Лусиано.

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Филин, Мендель, Петров И., Андраде, Саусь, Пряхин, Титков, Бевеев, Хиль.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Балтика» заработала 69 очков и расположилась на первой строчке Первой лиги, благодаря чему напрямую вышла в РПЛ.