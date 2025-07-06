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«Зенит» — «Балтика»: Сантос вывел петербуржцев вперёд на девятой минуте

«Зенит» — «Балтика»: Сантос вывел петербуржцев вперёд на девятой минуте
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В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и калининградская «Балтика». Игра проходит на стадионе «Смена — поле №1» в Санкт-Петербурге. На данный момент счёт 1:0 в пользу «Зенита». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1-й тайм
1 : 0
Балтика
Калининград, Россия
1:0 дос Сантос – 9'    

На девятой минуте Дуглас Сантос открыл счёт в этой игре и вывел «Зенит» вперёд.

Последний раз команды встречались в Суперфинале Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В той игре сине-бело-голубые одержали победу со счётом 2:1.

По итогам минувшего сезона Российской Премьер-Лиги «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Балтика» заработала 69 очков и расположилась на первой строчке Мелбет Первой лиги, благодаря чему напрямую вышла в РПЛ.

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