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«Одна невероятная карьера. Один невероятный человек». «Бавария» попрощалась с Мюллером

«Одна невероятная карьера. Один невероятный человек». «Бавария» попрощалась с Мюллером
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Мюнхенская «Бавария» попрощалась с нападающим Томасом Мюллером, который покидает клуб в качестве свободного агента. Вчера, 5 июля, 35-летний футболист провёл свой последний матч в составе «Баварии» в 1/4 финала клубного чемпионата мира с «ПСЖ» (0:2).

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
2 : 0
Бавария
Мюнхен, Германия
1:0 Дуэ – 78'     2:0 Дембеле – 90+6'    
Удаления: Пачо – 82', Эрнандес – 90+2' / нет

«Одна невероятная карьера. Один невероятный человек. Томас Мюллер, спасибо!» — говорится в публикации клуба в социальной сети X (ранее Twitter).

Мюллер является воспитанником «Баварии». В составе мюнхенцев Томас завоевал 33 трофея. Игрок 13 раз становился чемпионом Германии, дважды выигрывал Лигу чемпионов и два раза брал трофей клубного чемпионата мира. Помимо этого, игрок становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также Суперкубка УЕФА. Мюллер впервые выступил за эту команду в 2008 году, в его активе 750 игр, 250 голов и 276 результативных передач.

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