Тренер «Дженоа» Виейра заблокировал переход Варди в команду — La Repubblica

Бывший нападающий «Лестер Сити» и сборной Англии Джейми Варди мог перейти в «Дженоа». Об этом сообщает La Repubblica.

Данный трансфер заблокировал главный тренер итальянской команды Патрик Виейра. Отмечается, что условия сотрудничества с футболистом уже были согласованы, но тренер отказался от данного исполнителя.

В прошедшем сезона Варди забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи в 36 матчах за клуб во всех турнирах. Футболист защищал цвета «лис» с 2012 года. В составе этой команды нападающий становился победителем английской Премьер-лиги, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.