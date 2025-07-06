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«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря «Ботафого» после клубного ЧМ — Sport Witness

«Манчестер Юнайтед» может подписать вратаря «Ботафого» после клубного ЧМ — Sport Witness
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Голкипер бразильского «Ботафого» Джон Виктор может перебраться в «Манчестер Юнайтед». Как сообщает Sport Witness, 29-летний бразилец привлёк внимание «красных дьяволов» к своей кандидатуре удачными выступлениями во время клубного чемпионата мира.

По данным источника, в контракте Виктора присутствует опция выкупа, которая позволяет договариваться о контракте с игроком и не тратить время на переговоры с клубом. Сумма компенсации, однако, остаётся неизвестной. По некоторым данным, она составляет € 6,7 млн. По другой информации — существенно больше.

«Ботафого» дошёл до стадии 1/8 финала клубного ЧМ, где уступил «Палмейрасу» (0:1 доп. вр.). Джон Виктор принял участие во всех четырёх играх и пропустил три мяча.

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