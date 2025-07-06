«Рубин» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче

Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «Сочи». Команды играли на стадионе «УТБ Рубин» в Казани. Встреча проходила в закрытом режиме. Матч закончился вничью, итоговый счёт — 1:1.

Счёт на 15-й минуте открыл нападающий «Сочи» Мартин Крамарич, реализовав пенальти. На 30-й минуте встречи «Рубин» сравнял счёт.

В прошедшем сезоне-2024/2025 «Рубин» из Казани под руководством главного тренера Рашида Рахимова занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков в 30 встречах национального чемпионата. «Сочи» занял пятое место в итоговой таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, но заработал повышение в классе, переиграв по итогам двух стыковых матчей «Пари НН» (1:2, 3:1).