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«Рубин» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче

«Рубин» и «Сочи» сыграли вничью в товарищеском матче
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Завершился товарищеский матч, в котором встречались казанский «Рубин» и «Сочи». Команды играли на стадионе «УТБ Рубин» в Казани. Встреча проходила в закрытом режиме. Матч закончился вничью, итоговый счёт — 1:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
06 июля 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Рубин
Казань, Россия
Окончен
1 : 1
Сочи
Сочи, Россия
0:1 Крамарич – 15'     1:1    

Счёт на 15-й минуте открыл нападающий «Сочи» Мартин Крамарич, реализовав пенальти. На 30-й минуте встречи «Рубин» сравнял счёт.

В прошедшем сезоне-2024/2025 «Рубин» из Казани под руководством главного тренера Рашида Рахимова занял седьмое место в Российской Премьер-Лиге, набрав 45 очков в 30 встречах национального чемпионата. «Сочи» занял пятое место в итоговой таблице Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025, но заработал повышение в классе, переиграв по итогам двух стыковых матчей «Пари НН» (1:2, 3:1).

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