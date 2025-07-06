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Игрок «Спартака» Хлусевич прокомментировал слухи о возможном переходе в «Краснодар»

Игрок «Спартака» Хлусевич прокомментировал слухи о возможном переходе в «Краснодар»
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о возможном переходе в «Краснодар».

«Вопросы про «Краснодар» — к моему агенту. Я ничего не знаю, спокойно готовлюсь к сезону со «Спартаком». На данный момент моё будущее связано со «Спартаком», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее сообщалось, что футболист красно-белых Даниил Хлусевич может покинуть столичную команду в летнее трансферное окно. В числе клубов, заинтересованных в подписании универсального защитника, называли действующего чемпиона России «Краснодар». Контракт 24-летнего игрока с красно-белыми истекает через год.

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