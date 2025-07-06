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Защитник «Спартака» Хлусевич: поговорили со Станковичем о моём игровом времени

Защитник «Спартака» Хлусевич: поговорили со Станковичем о моём игровом времени
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Футболист «Спартака» Даниил Хлусевич сообщил, что у него состоялся разговор с главным тренером команды Деяном Станковичем относительно своего игрового времени.

«Мы поговорили со Станковичем о моём игровом времени. Это останется между нами. Разговор был позитивным», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Хлусевич заявил в интервью, что недоволен отсутствием игровой практики в московском клубе. Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отказался комментировать возможный трансфер Хлусевича летом, заявив, что о любых изменениях в составе будет говорить, когда реальные соглашения будут достигнуты.

В минувшем сезоне Даниил Хлусевич принял участие в 13 матчах «Спартака» в Российской Премьер-Лиге и записал на свой счёт одну результативную передачу. Его контракт с красно-белыми истекает летом 2026 года.

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