Даниил Хлусевич рассказал об адаптации Антона Заболотного в «Спартаке»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался о первых днях новичка красно-белых Антона Заболотного в команде. Форвард присоединился к клубу в текущее трансферное окно в статусе свободного агента.

«Заболотный влился в команду, как будто давно здесь находится. Есть общие круги, в сборной встречались, давно друг с другом знакомы. Он достаточно опытный игрок, побывал во многих хороших клубах — может подсказать, кого-то направить в правильное русло», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Минувший сезон Антон Заболотный провёл в подмосковных «Химках», Ранее нападающий выступал за такие клубы, как ЦСКА и «Зенит».