Хлусевич: «Спартак» всегда способен взять титул, цель команды — чемпионство

Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что красно-белые способны стать чемпионами и основная цель команды — завоевать титул.

«Спартак» всегда способен взять титул. Цель команды всегда максимальная — взять чемпионство», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» под руководством Станковича занял четвёртое место в турнирной таблице, заработав 57 очков. Чемпионом страны стал «Краснодар». В Фонбет Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля и завершится 17 мая 2026 года.