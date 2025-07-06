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Хлусевич: «Спартак» всегда способен взять титул, цель команды — чемпионство

Хлусевич: «Спартак» всегда способен взять титул, цель команды — чемпионство
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Защитник московского «Спартака» Даниил Хлусевич заявил, что красно-белые способны стать чемпионами и основная цель команды — завоевать титул.

«Спартак» всегда способен взять титул. Цель команды всегда максимальная — взять чемпионство», — передаёт слова Хлусевича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошедшем розыгрыше Российской Премьер-Лиги московский «Спартак» под руководством Станковича занял четвёртое место в турнирной таблице, заработав 57 очков. Чемпионом страны стал «Краснодар». В Фонбет Кубке России красно-белые дошли до финала Пути регионов.

Новый сезон РПЛ стартует 18 июля и завершится 17 мая 2026 года.

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