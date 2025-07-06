Судьи финала Медиалиги попали в аварию после матча
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Судьи финала Медиалиги с участием «Амкала» и Broke Boys (2:0) Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьёв и Артур Сухарев после завершения матча попали в аварию. Об этом сообщает телеграм-канал «Некласико».
Winline Медиалига. 6-й сезон . Финал
05 июля 2025, суббота. 20:15 МСК
Амкал
Окончен
2 : 0
Broke Boys
1:0 Ежков – 20' 2:0 Рябокобыленко – 36'
По данным источника, арбитры ехали на такси, в момент, когда машина стояла на светофоре, в них на полной скорости влетел автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Сухарев отделался ушибами, у Жилинского диагностировали компрессионный перелом трёх позвонков, у Воробьёва раздробление тазобедренного сустава, сообщается, что ему предстоит операция.
«Амкал» в своём телеграм-канале подтвердил факт аварии и назвал травмы судей тяжёлыми.
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