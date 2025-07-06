Судьи финала Медиалиги попали в аварию после матча

Судьи финала Медиалиги с участием «Амкала» и Broke Boys (2:0) Дмитрий Жилинский, Владимир Воробьёв и Артур Сухарев после завершения матча попали в аварию. Об этом сообщает телеграм-канал «Некласико».

По данным источника, арбитры ехали на такси, в момент, когда машина стояла на светофоре, в них на полной скорости влетел автомобиль, которым управлял пьяный водитель. Сухарев отделался ушибами, у Жилинского диагностировали компрессионный перелом трёх позвонков, у Воробьёва раздробление тазобедренного сустава, сообщается, что ему предстоит операция.

«Амкал» в своём телеграм-канале подтвердил факт аварии и назвал травмы судей тяжёлыми.