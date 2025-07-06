«Монако» нашёл замену для Аклиуше — Footmercato

«Монако» нашёл замену нападающему Магнесу Аклиуше в лице игрока ПСВ Жоана Бакайоко. Об этом сообщает Footmercato.

Ранее сообщалось, что над трансфером Аклиуше активно работает лондонский «Арсенал». Отмечается, что Бакайоко является одним из трансферных приоритетов монегасков.

В 47 матчах прошлого клубного сезона Бакайоко забил 12 голов и отдал три голевые передачи. По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Жоана составляет € 30 млн. Срок нынешнего трудового соглашения нападающего с коллективом из Эйндховена рассчитан до лета 2026 года. Помимо этого, игрок выступает за национальную команду Бельгии.