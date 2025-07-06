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«Ньюкаслу» интересен Скальвини, «Аталанта» считает защитника «неприкосновенным» — GdS

«Ньюкаслу» интересен Скальвини, «Аталанта» считает защитника «неприкосновенным» — GdS
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«Ньюкасл» продолжает проявлять интерес к 21-летнему центральному защитнику «Аталанты» Джорджио Скальвини. Как сообщает La Gazzetta dello Sport, в клубе из Бергамо не планируют расставаться с воспитанником, несмотря на интерес из английской Премьер-лиги.

По данным источника, «Аталанта» не будет принимать предложения по Скальвини вне зависимости от потенциальной цены трансфера. В клубе считают защитника «неприкосновенным». Напомним, контракт Скальвини с его нынешней командой действует до лета 2028 года.

Большую часть минувшего сезона Скальвини пропустил из-за серьёзной травмы. Всего на счету итальянца восемь игр во всех турнирах и ни одного результативного действия.

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