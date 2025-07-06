«Милан» включил защитника «Гента» Арчи Брауна в список летних трансферов — Романо

Итальянский «Милан» проявляет интерес к левому защитнику бельгийского «Гента» Арчи Брауну. Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «россонери» рассматривают трансфер 23-летнего футболиста для усиления флангов обороны этим летом. Отмечается, что Браун находится в шорт-листе клуба.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Гент» 32 матча в чемпионате Бельгии, в которых отметился одним забитым голом и тремя результативными передачами. Контракт англичанина с действующим клубом рассчитан до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.