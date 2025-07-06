Бывший футболист «Селтика» Фурухаси перешёл в «Бирмингем Сити»

Нападающий Киого Фурухаси перешёл из «Ренна» в «Бирмингем Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Футболист подписал со своей новой командой трудовой договор, срок которого рассчитан на три года. С января исполнитель выступал за «Ренн», до этого он являлся игроком «Селтика». В составе «кельтов» японец стал одной из главных звёзд шотландского Премьершипа. В 165 матчах за эту команду Киого забил 85 голов и отдал 19 голевых передач. В составе «Селтика» нападающий четыре раза стал чемпионом Шотландии, взял два Кубка страны и три Кубка лиги.

По данным сайта Transfermarkt, рыночная стоимость Фурухаси составляет € 9 млн.