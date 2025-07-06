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Главный тренер «Боруссии» назвал время начала матчей одной из главных проблем КЧМ

Главный тренер «Боруссии» назвал время начала матчей одной из главных проблем КЧМ
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач после поражения от мадридского «Реала» (2:3) в четвертьфинальном матче на клубном чемпионате мира — 2025 заявил, что время проведения игр является одной из главных проблем КЧМ.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

«Турнир нуждается в определённых изменениях. На мой взгляд, один из важных моментов – время начала матчей. Футболисты не должны играть под палящим солнцем при такой жаре, когда им даже не стоит выходить на улицу. В этих условиях им пришлось приложить все усилия. Посмотрим, как с этим справятся на чемпионате мира в следующем году. Нам действительно нужно заботиться об игроках.

Я предлагаю изменить время начала матчей. Будучи болельщиком, вы хотите видеть захватывающую игру, насыщенную событиями. Сложно играть в такой футбол в слишком жаркую погоду», – приводит слова Ковача RMC Sport.

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Календарь Клубного чемпионата мира 2025
Турнирная таблица Клубного чемпионата мира 2025
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