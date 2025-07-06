Главный тренер «Боруссии» назвал время начала матчей одной из главных проблем КЧМ

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Нико Ковач после поражения от мадридского «Реала» (2:3) в четвертьфинальном матче на клубном чемпионате мира — 2025 заявил, что время проведения игр является одной из главных проблем КЧМ.

«Турнир нуждается в определённых изменениях. На мой взгляд, один из важных моментов – время начала матчей. Футболисты не должны играть под палящим солнцем при такой жаре, когда им даже не стоит выходить на улицу. В этих условиях им пришлось приложить все усилия. Посмотрим, как с этим справятся на чемпионате мира в следующем году. Нам действительно нужно заботиться об игроках.

Я предлагаю изменить время начала матчей. Будучи болельщиком, вы хотите видеть захватывающую игру, насыщенную событиями. Сложно играть в такой футбол в слишком жаркую погоду», – приводит слова Ковача RMC Sport.

Напомним, клубный чемпионат мира по футболу проходит в США с 15 июня по 13 июля 2025 года.