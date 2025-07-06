Лучший игрок матча с «Боруссией» Гарсия высказался о выходе «Реала» в полуфинал КЧМ

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» (3:2) в 1/4 финала клубного чемпионата мира. На счету испанца второй гол «Королевского клуба» во встрече.

«Я счастлив не только потому, что мы прошли дальше и я получил награду лучшему футболисту матча, но и из-за игры команды. Теперь мы должны постараться извлечь максимум пользы из отдыха, а через три дня — ещё одна битва. Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре.

Это правда, я чувствую себя хорошо, у меня есть регулярное игровое время. И тренер, и товарищи по команде верят в меня, что всегда приятно. Когда бы я ни играл, я стараюсь помогать, и это правда, что сейчас ситуация немного прояснилась. Чем больше я смогу сделать для команды, тем лучше», — приводит слова Гарсии официальный сайт мадридского «Реала».

Мадридский «Реал» вышел в 1/2 финала клубного чемпионата мира, где встретится с французским «ПСЖ». Игра запланирована на среду, 9 июля.