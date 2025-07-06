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Лучший игрок матча с «Боруссией» Гарсия высказался о выходе «Реала» в полуфинал КЧМ

Лучший игрок матча с «Боруссией» Гарсия высказался о выходе «Реала» в полуфинал КЧМ
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Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия прокомментировал победу своей команды над дортмундской «Боруссией» (3:2) в 1/4 финала клубного чемпионата мира. На счету испанца второй гол «Королевского клуба» во встрече.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/4 финала
05 июля 2025, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
3 : 2
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
1:0 Торрес – 10'     2:0 Гарсия – 20'     2:1 Байер – 90+2'     3:1 Мбаппе – 90+4'     3:2 Гирасси – 90+8'    
Удаления: Хёйсен – 90+6' / нет

«Я счастлив не только потому, что мы прошли дальше и я получил награду лучшему футболисту матча, но и из-за игры команды. Теперь мы должны постараться извлечь максимум пользы из отдыха, а через три дня — ещё одна битва. Я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре.

Это правда, я чувствую себя хорошо, у меня есть регулярное игровое время. И тренер, и товарищи по команде верят в меня, что всегда приятно. Когда бы я ни играл, я стараюсь помогать, и это правда, что сейчас ситуация немного прояснилась. Чем больше я смогу сделать для команды, тем лучше», — приводит слова Гарсии официальный сайт мадридского «Реала».

Мадридский «Реал» вышел в 1/2 финала клубного чемпионата мира, где встретится с французским «ПСЖ». Игра запланирована на среду, 9 июля.

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