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Защитник «Реала» Рюдигер — о матче 1/2 финала КЧМ с «ПСЖ»: мы готовы сражаться

Защитник «Реала» Рюдигер — о матче 1/2 финала КЧМ с «ПСЖ»: мы готовы сражаться
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Центральный защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от матча 1/2 финала клубного чемпионата мира с «Пари Сен-Жермен». Встреча коллективов состоится 9 июля.

Клубный чемпионат мира — 2025 . 1/2 финала
09 июля 2025, среда. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«С «Пари Сен-Жермен» невероятно трудно играть. Они уже доказали, что являются одной из лучших команд Европы, матч будет очень непростым. Но мы «Реал», мы готовы сражаться», — приводит слова Рюдигера официальный сайт ФИФА.

Напомним, на стадии четвертьфинала «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 3:2. «ПСЖ», в свою очередь, в четвертьфинале одолел «Баварию» (2:0).

В другом полуфинале «Флуминенсе» сыграет с «Челси».

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